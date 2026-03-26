Депутаты Госдумы получили установки от Путина перед поездкой в США

Члены парламентской делегации Госдумы, которая отправилась на переговоры в США, получили установки от президента России Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Не забывайте, что по Конституции внешнюю политику Российской Федерации определяет именно глава государства, президент Российской Федерации. Поэтому все установки от президента получены нашими парламентариями», — подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, делегация Госдумы ранее прилетела в США. В её состав вошли депутаты от разных фракций. Среди них Вячеслав Никонов, Светлана Журова, Борис Чернышов. Цель визита — возобновление диалога.