26 марта, 09:48

Депутаты Госдумы получили установки от Путина перед поездкой в США

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Члены парламентской делегации Госдумы, которая отправилась на переговоры в США, получили установки от президента России Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Не забывайте, что по Конституции внешнюю политику Российской Федерации определяет именно глава государства, президент Российской Федерации. Поэтому все установки от президента получены нашими парламентариями», — подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, делегация Госдумы ранее прилетела в США. В её состав вошли депутаты от разных фракций. Среди них Вячеслав Никонов, Светлана Журова, Борис Чернышов. Цель визита — возобновление диалога.

В делегацию Госдумы в США вошли депутаты из четырёх ключевых фракций

Александр Юнашев
