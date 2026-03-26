РСПП хочет обсудить регулирование искусственного интеллекта на встрече с Путиным

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) хочет поднять вопрос о регулировании работы искусственного интеллекта во время общения с президентом РФ Владимиром Путиным. Ежегодный съезд РСПП проходит сегодня, 26 марта. Глава государства должен посетить мероприятие.

«У нас планируется и дискуссия на эту тему, как в открытой части, так и после съезда, во время встречи президента с лидерами РСПП и ещё компаний России. Мы тоже эту тему затронем», — поделился глава союза Александр Шохин в кулуарах съезда РСПП.

Он пояснил, что сейчас ИИ захватывает всё большее число сфер, но при этом особых рамок его работы не существует. Шохин подчеркнул, что также важно не допустить чрезмерного количества ограничений, иначе технологии ИИ начнут буксовать в своём развитии. Он добавил, что «допускать бунта машин» тоже не следует.

Ранее в Москве полиции представили роботов, которые должны заменить курьеров. Скорость движения таких аппаратов составляет от 3 до 5 км/ч. Начальник столичного ГУ МВД России Олег Баранов отметил, что его ведомство работает совместно с правительством и техкомпаниями.