Золотые рудники в Якутии подключили к частной мобильной сети

Единая цифровая инфраструктура теперь покрывает обширную территорию площадью около 100 кв. км. МегаФоном задействовано семь стационарных и две передвижные базовые станции для корректировки зоны покрытия сети по мере продвижения горных работ и углубления карьеров.

Частная сеть открывает новые возможности для внедрения современных высокотехнологичных решений. Она позволяет передавать данные с техники в режиме реального времени, оптимизировать маршруты горного транспорта, снижать его простой, дополнительно сокращать пылеобразование и углеродный след, повышать промышленную безопасность, включая мониторинг усталости водителей и систему предотвращения столкновений. Кроме того, частная сеть даёт возможность полноценного промышленного внедрения беспилотных решений.