Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Золотые рудники в Якутии подключили к частной мобильной сети

Завершился масштабный проект строительства частной мобильной сети для предприятий золотодобывающей компании «Нордголд» в Республике Саха. В Олёкминском районе Якутии сеть частная LTE появилась впервые.

26 марта, 16:51
Завершилось строительство частной сети для золотодобывающей компании. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Единая цифровая инфраструктура теперь покрывает обширную территорию площадью около 100 кв. км. МегаФоном задействовано семь стационарных и две передвижные базовые станции для корректировки зоны покрытия сети по мере продвижения горных работ и углубления карьеров.

Частная сеть открывает новые возможности для внедрения современных высокотехнологичных решений. Она позволяет передавать данные с техники в режиме реального времени, оптимизировать маршруты горного транспорта, снижать его простой, дополнительно сокращать пылеобразование и углеродный след, повышать промышленную безопасность, включая мониторинг усталости водителей и систему предотвращения столкновений. Кроме того, частная сеть даёт возможность полноценного промышленного внедрения беспилотных решений.

BannerImage
Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!