С начала суток ПВО сбила уже 30 дронов, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны Минобороны сбили три беспилотных летательных аппарата, которые направлялись в сторону Москвы. На месте падения обломков работают специалисты. Информации о последствиях на земле не поступало.

«ПВО Минобороны сбили три беспилотника, летевших на Москву», — сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 125 украинских беспилотников над российскими регионами. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, а также над территориями Московского региона, Республики Крым и в акватории Чёрного моря.