С начала суток ПВО сбила уже 30 дронов, летевших на Москву
Собянин: Системы ПВО сбили ещё три беспилотника, летевших на Москву
ЗРПК «Панцирь-С», стоящий на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav
Средства противовоздушной обороны Минобороны сбили три беспилотных летательных аппарата, которые направлялись в сторону Москвы. На месте падения обломков работают специалисты. Информации о последствиях на земле не поступало.
«ПВО Минобороны сбили три беспилотника, летевших на Москву», — сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 125 украинских беспилотников над российскими регионами. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, а также над территориями Московского региона, Республики Крым и в акватории Чёрного моря.
