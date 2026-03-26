Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

26 марта, 14:27

С начала суток ПВО сбила уже 30 дронов, летевших на Москву

Собянин: Системы ПВО сбили ещё три беспилотника, летевших на Москву

ЗРПК «Панцирь-С», стоящий на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Средства противовоздушной обороны Минобороны сбили три беспилотных летательных аппарата, которые направлялись в сторону Москвы. На месте падения обломков работают специалисты. Информации о последствиях на земле не поступало.

«ПВО Минобороны сбили три беспилотника, летевших на Москву», — сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Системы ПВО уничтожили ещё два БПЛА, летевших на Москву

Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 125 украинских беспилотников над российскими регионами. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, а также над территориями Московского региона, Республики Крым и в акватории Чёрного моря.

Анастасия Никонорова
