Топливный кризис заставил власти Молдавии вернуть сеть АЗС Lukoil на рынок

Власти Молдавии на фоне энергетического кризиса разрешили возобновить работу сети Lukoil-Moldova, часть заправок которой до этого была закрыта. Решение принял Национальный центр антикризисного управления при правительстве страны.

Теперь оператор сможет использовать внутренние ресурсы для пополнения запасов топлива и снабжения всей сети АЗС. Особый акцент сделан на дизеле – именно его дефицит стал одной из ключевых проблем. Также компании разрешили закупать нефтепродукты на внутреннем рынке с последующей продажей через заправки.

Власти объяснили этот шаг необходимостью обеспечить граждан доступом к топливу в привычных местах на фоне обострившейся ситуации в энергетике.

Ранее Life.ru писал, что США продлили для «Лукойла» лицензию на продажу зарубежных активов. Это решение фактически дало бизнесу время на манёвры в условиях санкционного давления. Кроме того, американские власти разрешили компании закупать товары и услуги за границей до конца апреля 2026 года, смягчив часть ограничений.