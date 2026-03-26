26 марта, 20:05

Топливный кризис заставил власти Молдавии вернуть сеть АЗС Lukoil на рынок

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

Власти Молдавии на фоне энергетического кризиса разрешили возобновить работу сети Lukoil-Moldova, часть заправок которой до этого была закрыта. Решение принял Национальный центр антикризисного управления при правительстве страны.

Теперь оператор сможет использовать внутренние ресурсы для пополнения запасов топлива и снабжения всей сети АЗС. Особый акцент сделан на дизеле – именно его дефицит стал одной из ключевых проблем. Также компании разрешили закупать нефтепродукты на внутреннем рынке с последующей продажей через заправки.

Власти объяснили этот шаг необходимостью обеспечить граждан доступом к топливу в привычных местах на фоне обострившейся ситуации в энергетике.

Саудовская Midad нацелилась на международные активы «Лукойла»
Саудовская Midad нацелилась на международные активы «Лукойла»

Ранее Life.ru писал, что США продлили для «Лукойла» лицензию на продажу зарубежных активов. Это решение фактически дало бизнесу время на манёвры в условиях санкционного давления. Кроме того, американские власти разрешили компании закупать товары и услуги за границей до конца апреля 2026 года, смягчив часть ограничений.

Юния Ларсон
