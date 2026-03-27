«Запах ацетона и дежавю»: Врач объяснил, какие ощущения предшествуют эпилептическим судорогам

Одна из самых распространённых разновидностей эпилепсии — височная, на долю которой приходится до 80% всех случаев. Невролог Рустем Гайфутдинов объяснил в беседе с «Вечерней Москвой», почему она возникает и как её лечат.

Это хроническая неврологическая патология, проявляющаяся повторяющимися спонтанными приступами из-за аномальной электрической активности нейронов. Височная форма часто связана с поражениями соответствующей доли мозга, вызванными родовыми травмами, инфекциями, ударами головы или аутоиммунными заболеваниями.

При структурной разновидности болезни в мозге остаются стойкие изменения после перенесённого энцефалита. Причиной также могут быть врождённые аномалии развития, когда нейроны формируются не на своём месте. Это иногда приводит к фармакорезистентным формам, не поддающимся стандартной лекарственной терапии.

Приступы часто начинаются с ауры — специфических ощущений-предвестников. Пациенты могут чувствовать необычные запахи и привкус (ацетона или миндаля), испытывать страх, тахикардию, дежавю или провалы в памяти. Иногда возникают автоматизмы, когда человек неосознанно перемещается и не помнит этого.

Без адекватного лечения заболевание способно приводить к прогрессирующим нарушениям памяти и личности, особенно при серийных приступах. Основу терапии составляют противосудорожные препараты, однако у 30–40% пациентов приступы сохраняются даже на фоне приёма нескольких лекарств.

В таких случаях рассматривается хирургическое вмешательство — удаление эпилептогенного очага или стимуляция блуждающего нерва. Лечение должен подбирать эпилептолог индивидуально, с учётом сопутствующих заболеваний и жизненных обстоятельств, чтобы добиться максимального контроля над приступами и сохранить качество жизни.

А ранее россиянам рассказали, что эпилепсия может начаться «ни с того ни с сего» во взрослом возрасте. По словам врача, обычно это следствие перенесённого повреждения мозга. Таким спусковым крючком может стать черепно-мозговая травма, даже если она была получена много лет назад.