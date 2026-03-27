Американское издание Newsweek сообщило о расхождении в официальной позиции Вашингтона и недавних публичных высказываниях Владимира Зеленского. Представитель администрации США опроверг слова украинского главаря о том, что гарантии безопасности якобы увязываются с уходом Киева из восточной части Донбасса.

По информации журналистов, Зеленский накануне заявил, что Вашингтон готов закрепить обязательства по защите Украины лишь при условии её выхода с указанных территорий. В Белом доме эту трактовку назвали не соответствующей действительности.

В издании также отмечают, что в окружении украинского президента и среди европейских союзников растёт тревога из-за непредсказуемости линии Дональда Трампа. На фоне его симпатии к России в Киеве опасаются, что итоговая сделка может быть заключена в ущерб их интересам.

Американский лидер, в свою очередь, не раз выражал недоумение по поводу отказа киевской стороны искать пути завершения конфликта. В Москве подчёркивают, что сохраняют настрой на дипломатическое урегулирование, основываясь на ранее достигнутых договорённостях, включая вопросы национальной безопасности.

Напомним, ранее Зеленский заявил о готовности Вашингтона обсуждать гарантии безопасности для Киева, но при условии отвода украинских войск из Донбасса. Украинский главарь также выразил сожаление в связи с давлением, которое Трамп оказывает на Киев для урегулирования конфликта. Впоследствии Зеленский фактически отверг это ключевое требование США, подчеркнув, что «вывод ВСУ из подконтрольных им районов Донбасса не подлежит обсуждению».