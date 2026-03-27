Гиганты для Арктики: Как на Балтийском заводе создают самые мощные ледоколы в мире

На Балтийском заводе продолжают строительство уникальной серии атомных ледоколов — самых больших и мощных в мире. Пятый из них, «Чукотка», сейчас проходит швартовые испытания. Шестой, «Ленинград», находится на этапе формирования корпуса. Эти гиганты способны работать как в открытом море, так и в руслах рек, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

На судне высотой с 18-этажный дом работы идут одновременно на всех уровнях. Одни специалисты прокладывают километры кабелей и труб, другие занимаются внутренним оформлением.

«Строим вестибюльный трап — лицо корабля, стойки из нержавейки, потом это всё будет облагаться деревом», — рассказал судовой сборщик-достройщик Антон Ребров.

В чрево «Чукотки» уже загрузили два атомных реактора. Сейчас проверяют силовые установки, которые обеспечат работу оборудования и жизнедеятельность экипажа. Атомоход может находиться в море без дозаправки до четырёх лет. Особое внимание уделяют системам, работающим под высоким давлением: на каждый квадратный сантиметр лопатки давит 32 килограмма трёхсотградусного пара.

«Физический пуск мы считаем днём рождения реактора. Дальше мы выходим на физический пуск с подачей пара на парогенераторы и проверяем электродвижение», — пояснил начальник специализированного участка Андрей Фомин.

В корму «Чукотки» со стапеля уже «смотрит» корпус «Ленинграда». Одной из первых на борт будущего ледокола установили металловодную защиту — бак из нержавейки, который предохраняет персонал и окружающую среду от радиации и служит опорой для тяжёлого оборудования реакторной установки.

Шестой корабль не станет финальным в серии. В сборочно-сварочном цехе круглосуточно готовят секции сразу для четырёх судов. Там же режут металл для «Сталинграда» — седьмого атомохода этого проекта. «Чукотка» по планам выйдет на ходовые испытания в Заполярье уже в течение года.

А ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не имеющий аналогов ледокол «Лидер» будет достроен в 2030 году. Глава российского государства подчеркнул многолетнее лидерство страны в освоении Арктики, отметив уникальность отечественного ледокольного флота.