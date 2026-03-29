Акция в защиту Армянской апостольской церкви прошла в Ростове-на-Дону

Жители Ростова-на-Дону выразили свою поддержку Армянской апостольской церкви (ААЦ) и Католикосу всех армян Гарегину II. Настоятель церкви Святого Креста Арутюн Тертерян поделился обеспокоенностью армянской диаспоры, которая пристально следит за происходящим в Армении, называя это гонениями на церковь. Он особо отметил, что в эти непростые времена для священнослужителей ААЦ как никогда важно быть опорой для своих верующих.

«Мы с уверенностью можем сказать, что акция в защиту Армянской апостольской церкви прошла успешно. Особенно важно, что мероприятие прошло в день, когда наша церковь отмечает Вербное воскресенье», — сказал Тертерян.

Священнослужитель заявил, что аресты четырех архиепископов в Армении являются преследованием со стороны властей. Он отметил отсутствие политических лозунгов на митинге, подчеркнув поддержку церкви прихожанам. Как сообщает портал Armspyurk, на акции, собравшей не менее 500 человек, выступали депутаты, священники и артисты, выражая солидарность с народом Армении и Армянской апостольской церковью.

Ранее депутат Заксобрания Краснодарского края Арменак Тозлян заявил, что политика Еревана может привести к расколу всей нации. Он выступил с видеообращением к участникам массового митинга в Армавире, где собрались сотни человек. По его словам, атаки на Армянскую апостольскую церковь – это попытка лишить народ исторической памяти и духовного фундамента.