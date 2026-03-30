Докатались: 15 тысяч курьеров лишились работы из-за опасной езды по Москве

В столице усилили борьбу с нарушителями ПДД среди работников служб доставки на электровелосипедах. Как сообщил газете «Коммерсант» заместитель мэра Максим Ликсутов, уже около 15 тысяч человек лишились возможности работать курьерами из-за несоответствия городским стандартам.

Основной упор власти делают на идентификацию нарушителей. Поскольку на транспортных средствах курьеров установлены номера, горожане могут оперативно сообщать о любых инцидентах, в том числе в ГИБДД.

«У большинства граждан есть смартфон, а на велосипедах курьеров есть номера. Поэтому нарушителей сразу можно идентифицировать», — пояснил заммэра.

Механизм реагирования выстроен следующим образом: жалобы поступают в мэрию, где сведения проходят проверку через городские системы. После подтверждения фактов данные передают непосредственно агрегаторам доставки.

Применяются разные меры воздействия, зависящие от тяжести проступка.

«Многих нарушителей, к примеру, после проверки заставляют пройти еще раз обучение правилам вождения, некоторых вообще "отчисляют" из курьеров. Мы их отключаем от своих баз данных, и они больше не могут получить заказ», — рассказал Ликсутов.

Чиновник полностью разделяет недовольство москвичей, возмущенных опасным вождением и неподобающим поведением доставщиков на тротуарах. По мнению властей, совместные рейды с ГАИ и плотное взаимодействие с сервисами помогут навести порядок на улицах.

Ранее в Москве полиция задержала двух курьеров из организованной группы, занимавшейся легализацией иностранных граждан с помощью поддельных документов. С 2024 года участники группы незаконно оформляли иностранцам уведомления о прибытии, талоны о пересечении границы, аттестаты, дипломы и водительские удостоверения. За свои услуги преступники получили около одного миллиона рублей.