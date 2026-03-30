Журналист Сергей Прудников удостоен премии «Золотое перо России»

Корреспондент Сергей Прудников стал лауреатом премии «Золотое перо России» в номинации «За храбрость при исполнении служебного долга».

Церемония награждения прошла в Москве, в Центральном доме Российской Армии. Там подвели итоги профессиональной премии по результатам работы медиасообщества в 2025 году.

Жюри отметило цикл из 11 материалов Прудникова из Курской области. В него вошли репортажи о событиях марта 2025 года, в том числе материал из освобождённой Суджи, текст о спасении церковных ценностей в Суджанском районе и публикация об операции «Поток».

Согласно регламенту номинации, претендовать на награду могут журналисты со стажем работы в зоне вооружённого конфликта не менее месяца и с публикациями в зарегистрированных СМИ.

Сергей Прудников из МИЦ «Известия» работает корреспондентом с 2018 года. За это время он готовил материалы из ДНР, ЛНР, Запорожской и Курской областей.

Памятный знак лауреату вручил Герой России Евгений Поддубный. Премия «Золотое перо России» учреждена Союзом журналистов России в 1996 году.