Магнитные бури 30, 31 марта и 1 апреля: ИКИ РАН бьёт тревогу! Земля под угрозой прямого попадания

«Поступают данные о крупном событии на Солнце. В 06:19 по Москве произошла вспышка уровня X (высший балл) — первая с 4 февраля 2026 года, то есть почти за два месяца. Это второе заметное событие на Солнце за последние двое суток после ушедшего мимо Земли выброса плазмы, зарегистрированного 28 марта, в субботу», — прокомментировали ситуацию учёные в ИКИ РАН. Вспышка действительно мощная, класс X — это максимум. Но важно понимать: сама по себе вспышка — это свечение, а геомагнитные бури вызывают выбросы плазмы, которые идут к Земле. Пока нет данных, что выброс от этого события направлен точно на нас. То, что случилось 28 марта, — это выброс, но он прошёл мимо и бурю мы практически не заметили. Так что бояться пока нечего, но следить за корональным выбросом стоит внимательнее. Давайте взглянем на графики.

Главный вопрос, который сейчас волнует многих, — приведёт ли эта вспышка к мощной магнитной буре. В ИКИ РАН поясняют, что сама по себе вспышка не вызывает геомагнитных возмущений. Для Земли опасен корональный выброс массы — облако плазмы, которое может сопровождать вспышку. Если выброс направлен в сторону нашей планеты, он достигает её через 1–3 суток. Если же он прошёл мимо, последствий не будет.

Что показывают графики магнитных бурь на 30, 31 марта и 1 апреля 2026?

Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Судя по данным графиков Лаборатории солнечной астрономии, ближайшие дни пройдут более-менее спокойно, но метеозависимым надо приготовиться. 30 марта магнитосфера Земли не сулит нам спокойствия. Около шести утра по Москве зафиксирована вспышка класса X. Последний раз событие подобного уровня наблюдалось 4 февраля 2026 года. Что, конечно, беспокоит. А что показывают графики? Индекс геомагнитной активности Kp в среднем находится в районе трёх баллов, однако утром есть скачки до 4–5 баллов. Вероятность магнитной бури — целых 56%, ещё 30% приходится на состояние повышенной активности. А полностью спокойная магнитосфера может быть лишь в 14% случаев. Настоятельно рекомендуем метеозависимым перестраховаться и взять с собой таблетки от головной боли.

31 марта можете немного расслабиться. С вероятностью в 43% космическая погода будет благоприятной. Риск магнитных бурь сильно снизился по сравнению с предыдущим днём и составляет 17%, а на повышенную активность приходится 40%. Но не стоит думать, что это низкий показатель. Шансы волнений достаточно велики — и лучше захватить таблетки от головной боли на всякий случай. Индекс геомагнитной активности Kp оценивается в 3–4 балла, что может повлиять на гиперчувствительных людей.

Будет ли магнитная буря сегодня? Прогноз геоштормов на 30–31 марта и 1 апреля 2026 года. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

1 апреля Солнцу не верьте! Графики показывают слабую активность, индекс геомагнитной активности Kp составляет два балла. А в 68% случаев у нас будет спокойная магнитосфера. Шансы повышенной активности опустились до 25%, а риск магнитных бурь и вовсе упал до каких-то 7%. Но почему же в День дурака Солнце тоже может нас одурачить? Оно мастерски скрывает истинные намерения за спокойными прогнозами, чтобы затем выдать неожиданную вспышку. Достаточно минимального возмущения в солнечном ветре, чтобы на графиках снова появились красные сектора.

Облако плазмы. Ударит или пройдёт мимо?

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН опубликовали первую быструю модель движения плазмы после сегодняшней вспышки уровня X. Ситуация, мягко говоря, пограничная.

График движения плазмы: ждём сильнейшую магнитную бурю 1 апреля или обойдёт стороной? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

По базовому сценарию облако плазмы заденет Землю краем в ночь на 1 апреля. Если это произойдёт, наша планета будет находиться внутри солнечного вещества от двух до трёх суток. Но ключевое здесь — «если». Учёные прямо указывают: совсем небольшое отклонение траектории влево — и выброс пройдёт мимо, не задев нас вообще. Такое же небольшое отклонение вправо — и Земля получит удар центральной, самой плотной частью облака.

Что это значит для нас прямо сейчас? Никакой определённости нет. Возможны три исхода: лёгкое возмущение, полное отсутствие последствий или полноценная магнитная буря с нахождением Земли внутри выброса на несколько суток. Понятно, что такая неопределённость — это не рядовой случай, а действительно большой ряд сценариев, где один из них предполагает серьёзное геомагнитное событие. Следующие сутки будут ключевыми: либо модель уточнится в пользу одного из вариантов, либо неопределённость сохранится до самого подхода облака.