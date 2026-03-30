Российские школьники стали лучшими на двух научных конкурсах в Пекине

На юбилейном 45-м Пекинском молодёжном конкурсе научных работ и 9-м конкурсе мейкеров российские школьники завоевали все высшие награды. Данное заявление сделали организаторы мероприятия.

В состав национальной сборной вошли победители всероссийского конкурса «Учёные будущего», который традиционно проходит в рамках Международного фестиваля НАУКА 0+. Руководителями делегации выступили Сергей Сергеев и Михаил Токарев. Работы участников охватили самые разные сферы: от беспилотных систем и искусственного интеллекта до экологии, новых материалов и медицины.

Первое место в конкурсе мейкеров досталось Александру Павлову. Он создал универсальную раму для гоночного FPV-дрона класса F9U, протестировал больше 25 прототипов и запустил серийное производство под собственным брендом FlyLex. Второе место в той же категории занял Александр Сухоцкий с системой SmartSpray — устройством на основе машинного зрения, которое точечно обрабатывает сорняки с точностью до 97–98 процентов.

В секции физики и астрономии победу разделили Кира Константинова и Степан Алясев. Школьники представили фотокаталитические самоочищающиеся покрытия из диоксида титана и разработали программу анализа «Konstanta AI» для оценки их свойств. Второй результат здесь показала Анна Куцова, изучившая применение углей из золы рисовой шелухи для очистки сточных вод и утилизации промышленных отходов.

Секцию «Медицина и здоровье» покорила Анна Калмыкова. Она предложила биосовместимые мембраны с антибактериальными свойствами, которые можно использовать в регенеративной медицине. В химии второй приз завоевала Алевтина Карева. Она занималась квантово-химическим моделированием фоторедокс-катализаторов, что позволяет прогнозировать свойства молекул без их физического синтеза.

