В Китае запретят «квартирные кладбища»

С 31 марта в Китае вводится запрет на захоронение праха родственников в квартирах многоэтажных домов. Об этом сообщает Financial Times, отмечая, что данная практика, известная как «квартиры для праха», получила распространение из-за старения населения и падения цен на недвижимость, делая покупку жилья для этих целей выгоднее традиционного места на кладбище.

Согласно исследованию компании SunLife, в 2020 году Китай занял вторую позицию в мире по стоимости погребальных услуг. Средняя цена похорон для китайских граждан составила 37,4 тысячи юаней (около 440 тысяч рублей), что составляет значительную долю – 45% от среднегодового дохода населения.

Доктор Синьи Ву из Калифорнийского университета в Ирвайне прогнозирует, что, несмотря на существующие запреты, практика использования жилых помещений для проведения похорон сохранится. Особую приверженность этому обычаю, по его мнению, будут демонстрировать семьи с выраженными клановыми традициями и те, кто располагает несколькими объектами недвижимости.

