ЦИПР заключила соглашение о сотрудничестве со странами АСЕАН

Оргкомитет конференции ЦИПР заключил соглашение о сотрудничестве с Альянсом бизнес-структур и предпринимателей стран Юго-Восточной Азии B2BASEAN. Документ подписали при поддержке правительства Нижегородской области.

Соглашение предполагает развитие совместных инициатив, обмен технологиями и поиск партнёров для проектов между Россией и странами АСЕАН. Также документ касается XI конференции ЦИПР, которая пройдёт в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая 2026 года. Ожидается, что участие B2BASEAN поможет усилить международный блок форума.

В правительстве Нижегородской области заявили, что такое партнёрство должно помочь региону в продвижении новых проектов, выходе компаний на внешние рынки и привлечении инвестиций, прежде всего в ИТ. В ЦИПР подчеркнули, что сотрудничество с альянсом откроет российским технологическим компаниям дополнительные возможности для выхода на перспективные рынки Юго-Восточной Азии.

В B2BASEAN назвали соглашение стратегически важным для всего региона и выразили надежду, что в 2026–2027 годах присутствие делегаций и бизнеса стран АСЕАН на форуме в Нижнем Новгороде станет ещё масштабнее.

ЦИПР — это «Цифровая индустрия промышленной России», одна из крупнейших в стране деловых площадок по технологиям, цифровой экономике и импортонезависимым ИТ-решениям. На конференции обычно обсуждают развитие отечественного софта, цифровизацию промышленности, кибербезопасность, искусственный интеллект, телеком и сотрудничество государства с крупным бизнесом. Форум ежегодно проходит в Нижнем Новгороде и за последние годы стал витриной для российских технологических компаний, госструктур и международных партнёров. Для участников это не просто конференция, а место, где подписывают соглашения, показывают новые разработки и договариваются о проектах в сфере цифровой трансформации.