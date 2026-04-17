Вышла новая глава культовой MMORPG Scryde Х — «Шторм осады»

Вышла третья глава Scryde Х. Обновление получило название «Шторм осады». 17 апреля, 12:22 Вышла новая глава культовой MMORPG Scryde Х. Обложка © Scryde

Команда разработчиков выпустила третью главу Scryde Х. Обновление «Шторм осады» позиционируется как одно из самых масштабных за всю многолетнюю историю игры.

Масштабные осады

Одним из центральных элементов обновления стали переработанные осады — ключевая механика, вокруг которой строится взаимодействие кланов. Теперь борьба за замки и территории приобрела более стратегический и напряжённый характер.

Атмосфера масштабного противостояния ощущается особенно ярко: десятки игроков сходятся в битвах за контроль над ключевыми объектами, и каждое такое сражение превращается в настоящее событие сервера.

Archboss: испытание для одиночек

Ещё одной «фишкой» в Скрайд стал новый Archboss. Это контент, ориентированный на одиночных игроков. В отличие от привычных рейдов, где требуется группа или даже целая гильдия, в новом режиме игрок остаётся один на один с мощным боссом.

Такой подход ломает жанровые стандарты. Вместо коллективной ответственности — личное мастерство, вместо распределения ролей — полная концентрация на собственных навыках. Это делает Archboss-контент особенно привлекательным для тех, кто ищет сложные и честные испытания.

Ещё больше нововведений

«Шторм осады» не ограничивается лишь осадами и новым боссом. В обновлении разработчики добавили множество других изменений, направленных на развитие игрового процесса. Был переработан баланс классов, улучшены интерфейсы, добавлены новые предметы и расширены возможности прогрессии персонажей.

Авторы Валерия Мишина