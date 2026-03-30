Глава «Укрпочты» Смилянский обматерил Нацбанк в прямом эфире телевидения

Глава «Укрпочты» Игорь Смилянский публично высказался в адрес Национального банка Украины, раскритиковав его комментарии и прогнозы. До этого он комментировал ситуацию матом только в социальных сетях, а теперь ещё и в интервью украинскому телевидению.

«Национальный банк немного потерял берега и понимание украинского законодательства. Поэтому я, как гражданин Украины, надеюсь, что другие прогнозы, которые даёт Национальный банк, немного лучше по качеству, чем прогнозы по дефолту в Карпощи. Поэтому я им тогда сказал, что это ***, и могу сегодня в глаза повторить. Это ***. Это ***», — сказал он.

Смилянский заявил, что не согласен с оценками регулятора, в том числе относительно финансового состояния компании. По его словам, «Укрпочта» завершила год с положительными показателями и показала прибыль по итогам четвёртого квартала. В компании подчёркивают, что предприятие продолжает работать в штатном режиме и демонстрирует стабильные финансовые результаты.

Ранее Смилянский оказался в центре публичного конфликта в соцсети X после критики со стороны пользовательницы. Поводом для обсуждения стала информация о расходах компании на обновление логотипа, что вызвало недовольство и обвинения в неэффективном использовании средств. В ответ глава «Укрпочты» вступил в перепалку.