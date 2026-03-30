Абонентам МегаФона стал доступен интернет на скорости 5G

МегаФон открывает доступ к сети 5G для своих клиентов: уже сейчас абоненты оператора могут подключить «5Gрежим» и оценить преимущества сети пятого поколения. Активировать услугу можно в личном кабинете или на сайте, она будет доступна на современных моделях смартфонов.

Первыми зонами, где доступен интернет нового поколения, стали популярные локации городов-миллионников: Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Технологию 5G можно протестировать в саду «Эрмитаж» и близлежащих территориях в пределах Садового кольца в Москве, в Санкт-Петербурге на всем протяжении Невскогопроспекта. В Новосибирске это весь центр города, включая основные туристические локации, такие как площадь Ленина, Первомайский сквер, Центральный парк, Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, а также Академгородок. Попадая в эти районы, пользователи «5G режима» смогут воспользоваться сетью 5G, если их устройство поддерживает такую возможность.