Сбежавший из России Привольнов анонсировал запуск шоу на израильском ТВ. Через 7 лет

Бывший российский телеведущий Антон Привольнов поделился планами о возвращении в профессию в интервью на YouTube. Он намерен запустить собственную передачу на израильском телевидении.

Для воплощения задумки Привольнов сейчас осваивает иврит. По его словам, без знания государственного языка страны построить карьеру на местном телевидении невозможно.

При этом 45-летний релокант отвёл себе на подготовку семь лет. Именно столько, по его расчётам, потребуется, чтобы выучить язык и создать качественный продукт.

Детали будущего шоу он пока не раскрывает, но подчеркнул, что намерен делать программу с нуля — не копируя прежние форматы.

Ранее Привольнов заявлял, что «не чувствовал себя евреем, находясь, например, в России». Первое время после переезда jy, по собственному признанию, пребывал в состоянии шока и глубокой депрессии. Неожиданным источником поддержки для него стали песни на идише и иврите.