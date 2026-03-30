Доктор Мясников пожаловался на безумно бесящие его вопросы от зрителей

В ходе эфира программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» доктор Александр Мясников выразил своё недовольство по поводу вопросов, которые ему задают подписчики. Полный выпуск передачи можно найти на платформе «Смотрим».

Как отмечает Мясников, в своих публикациях в социальных сетях, посвящённых статинам, он последовательно подчеркивает необходимость назначения этих препаратов пациентам, у которых уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) превышает 4,9 ммоль/л.

«Что меня в вас злит безумно? (...) Дальше какие у меня 100 вопросов? «Доктор, а у меня 5,3, принимать?», «Доктор, а у меня 5,6 принимать?», «Доктор, а у меня 5,0, принимать?» Я чего написал? Чего неясного? 4,9 и больше — принимать!» — возмутился медик.

Ранее Мясников призывал россиян отказываться от ультрапереработанной пищи и чаще готовить дома, вспоминая принципы советского питания. Он отметил, что в СССР, несмотря на дефицит, ожирение было на уровне 15%, а сейчас достигло 44%. Врач предложил вернуться к советским пищевым привычкам дома, чтобы избежать участи «желеобразных американцев».