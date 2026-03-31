Когда принесённый гостями торт можно закрысить, а когда — подать на стол

Когда к нам приходят гости и приносят угощение, оно обязательно должно быть размещено на нашем столе, а не убрано в холодильник на полку или просто отставлено в сторону. Его следует подать как часть общего угощения, однако есть исключение. Об этом Life.ru рассказала эксперт по этикету Надежда Коломацкая.

Это не значит, что на столе должно быть только принесённое. Это значит, что всё, что принёс гость, дополняет подготовленное вами угощение. Почему так? Потому что человек, который принёс это угощение — будь то сладости к чаю или другие гастрономические изыски, — предполагает, что оно дополнит ваш стол и сделает его особенным. Так он вносит часть застольной атмосферы, свою лепту, дополняет её. Надежда Коломацкая Эксперт по этикету

Кроме того, это может быть связано с индивидуальными особенностями гостя — здоровьем или вкусовыми предпочтениями. Принося угощение, он не отягощает вас заботой о своём рационе и может быть уверен, что ему точно будет что попробовать и съесть, не ставя вас в неловкое положение, если он ни к чему не притронется.

Единственное исключение — это какой-то коллекционный набор. Например, человек вручает вам дорогой алкоголь, который, как даритель хочет, чтобы вы открыли по особому поводу, или особенный торт.

«Если он сопровождает вручение такими словами: «Я бы хотел, чтобы ты насладился этим наедине с собой и вспомнил меня», — тогда угощение оставляют для того, чтобы попробовать его в одиночестве или в более узком кругу. Во всех остальных случаях мы предлагаем принесённое угощение к общему столу», — заключила собеседница Life.ru.

