Гипоксия, инфекция, потеря зрения: Россиянам объяснили, чем грозят модные линзы-нулёвки

Цветные контактные линзы многие воспринимают как безобидный аксессуар для смены имиджа, но врачи напоминают: это прежде всего медицинское изделие. Врач-офтальмолог Мария Левина предупредила, что даже линзы без диоптрий при неправильном использовании могут привести к опасным последствиям, вплоть до потери зрения.

По словам специалиста, цветные линзы толще обычных, поэтому хуже пропускают кислород, вызывая гипоксию роговицы, отёк и дискомфорт. Чаще всего осложнения возникают из-за нарушения элементарных правил: люди надевают линзы грязными руками, спят в них или хранят в воде из-под крана. Особую опасность представляет плавание в бассейнах и аквапарках — такие инфекции плохо поддаются лечению антибиотиками.

«Не хочется пугать, но при неправильном отношении может стать реальностью и потеря зрения. Такие случаи бывают, например, при серьёзных инфекциях, которые ведут к тяжёлым последствиям для глаза», — предупредила Левина в разговоре с «Абзацем».

Врач подчеркнула, что подбирать линзы нужно только у офтальмолога, а не в Интернете. При малейшем покраснении или боли их необходимо немедленно снять и обратиться к специалисту. Соблюдение гигиены и режима ношения позволяет пользоваться декоративными линзами без вреда для здоровья.

К сожалению, известны печальные примеры подобных последствий. Ранее Life.ru рассказывал, как жительница Новосибирска лишилась глаза после микротравмы, которую получила, надевая ночные контактные линзы. Девушка случайно поцарапала роговицу и, проснувшись наутро, обнаружила сильное покраснение и воспаление. Несмотря на то, что она незамедлительно обратилась к врачу и начала назначенное лечение, состояние стремительно ухудшалось.