Угонщицы чужих мужей: чем всё закончилось для Боярской, Снигирь, Нюши и Макеевой Оглавление Елизавета Боярская: единственная разлучница, у которой всё сложилось Снигирь увела Цыганова у беременной жены: расплата критикой и молчанием Анастасия Макеева: откровенно о романе с мужем из Словении Нюша и женатый Сивов: как карма догнала певицу спустя семь лет Анастасия Костенко: как она стала женой Тарасова вместо Бузовой Life.ru рассказывает об известных в России женщинах, за которыми тянется репутация разлучниц. Спойлер — не у всех из них сложились отношения. 5738 5738 Увели мужа, но счастья не увидели: Снигирь, Нюша и Макеева в тупике. Обложка © Chat GPT

В мире шоу-бизнеса нередко случаются истории, которые бурно обсуждают в СМИ и соцсетях. Одна из самых острых тем — отношения с женатыми партнёрами, ведущие к громким разводам и переменам в жизни известных людей. Так, на днях всех взбудоражила новость, что актриса Екатерина Волкова поцеловалась на своём дне рождения с коллегой по сериалу «Скорая помощь» Петром Баранчеевым. Однако звезда отрицает, что у неё роман с женатым актёром, а их поцелуй — лишь дружеский жест.

Life.ru собрал несколько ярких примеров, когда известные женщины встретили своих будущих мужей, когда те ещё состояли в браке.

Елизавета Боярская: единственная разлучница, у которой всё сложилось

Максим Матвеев и Елизавета Боярская. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Актёр Максим Матвеев на момент знакомства с Елизаветой Боярской в 2010 году был женат на актрисе Яне Сексте. Роман с дочерью звезды картины «Д’Артаньян и три мушкетёра» развивался стремительно, и вскоре Матвеев дал резонансное интервью, где заявил, что не намерен сохранять свой брак.

Уже в 2010 году Боярская и Матвеев поженились. В 2012 году у них родился первый сын Андрей, а в 2019-м на свет появился второй наследник Григорий. Сегодня эту пару называют одной из самых крепких в актёрской среде.

Снигирь увела Цыганова у беременной жены: расплата критикой и молчанием

Актриса Юлия Снигирь начала отношения с Евгением Цыгановым в непростой период, когда его гражданская жена Ирина Леонова была беременна седьмым ребёнком. Пара много лет жила вместе и воспитывала шестерых детей, но роман с Юлией Снигирь привёл к уходу актёра из семьи.

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Евгений и Юлия столкнулись с волной критики в Интернете. Сегодня Цыганов и Снигирь ведут довольно замкнутый образ жизни и редко появляются вместе на публике. В 2016 году Юлия родила сына Фёдора — восьмого ребёнка 40-летнего актёра.

Анастасия Макеева: откровенно о романе с мужем из Словении

В 2021 году актриса Анастасия Макеева в третий раз вышла замуж — за предпринимателя Романа Малькова. История получила широкий резонанс, когда выяснилось, что на момент знакомства мужчина был женат, а его супруга с четырьмя детьми жила в Словении.

Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

В программе «Секрет на миллион» Макеева призналась, что знала о статусе избранника, и ответила на критику: «Искренне не понимаю фразы «увести из семьи». Это баран, что ли?»

Нюша и женатый Сивов: как карма догнала певицу спустя семь лет

Певица Нюша всегда была против отношений с женатыми мужчинами, но в советнике президента Международной федерации студенческого спорта Игоре Сивове она увидела «своего» человека. На момент их знакомства Игорь был женат и растил с танцовщицей Алёной двух сыновей. Развод дался непросто, так как супруга долго не соглашалась на расставание.

Певица Нюша и Игорь Сивов. Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева

Тем не менее в 2017-м Нюша и Сивов поженились, а через год родилась их дочь Симба. В 2021-м у пары появился сын Саффрон. Однако в 2024 году пара рассталась — по той же причине, что когда-то разрушила предыдущий брак Игоря.

Анастасия Костенко: как она стала женой Тарасова вместо Бузовой

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kostenko.94 tarasov23

Футболист Дмитрий Тарасов ушёл от телезвезды Ольги Бузовой после четырёх лет брака и вскоре женился на модели Анастасии Костенко. Этот шаг вызвал большой скандал. Бузова оказалась в роли брошенной жены. Развод стал для теледивы толчком к развитию карьеры, хотя вряд ли это уменьшило её боль от расставания с любимым человеком.

Сегодня Тарасов и Костенко воспитывают четверых детей и строят новую семейную историю.

Авторы Кира Громова