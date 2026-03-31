Nebius построит «ИИ-мозг» на границе с Россией за 10 млрд долларов

Нидерландская компания Nebius Group, специализирующаяся на инфраструктуре для искусственного интеллекта, объявила о планах строительства крупного дата-центра в финском городе Лаппеенранта. Объект появится в непосредственной близости от границы с Российской Федерацией.

Проектная мощность нового комплекса составит 310 МВт. Общая стоимость инвестиций оценивается примерно в 10 миллиардов долларов.

Ожидается, что после ввода в эксплуатацию это сооружение войдёт в число крупнейших профильных центров на территории Евросоюза.

Ранее эта компания уже заключила стратегическое соглашение с Meta*. Сумма пятилетних вложений в развитие ИИ-инфраструктуры в рамках той сделки достигала 27 миллиардов долларов.