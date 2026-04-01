Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 апреля, 13:00

Тест: «Алло, наверху! Кто там опять мутит воду?» Назовите 8 фильмов с Риной Зелёной по одному кадру

1 апреля 1991 года не стало Рины Зелёной — актрисы, чьи роли давно разошлись на цитаты. Предлагаем вспомнить её творчество: угадайте 8 фильмов с участием артистки по одному кадру и подтвердите, что по-настоящему любите советское кино.

Обложка © Chat GPT

Обложка © Chat GPT

1 апреля 1991 года прозвучала ужасная новость, которая, к сожалению, не была первоапрельским розыгрышем, — ушла из жизни потрясающая актриса Рина Зелёная. Она подарила нам большое разнообразие героинь, которых мы любим до сих пор. Фильмы с её участием разлетелись на цитаты и давно ушли в народ. А сама Рина остаётся любимицей публики. Давайте же вместе вспомним её творчество. И проверим, насколько хорошо вы помните легендарное кино. Угадайте 8 картин с участием Рины Зелёной всего по одному кадру! И докажите, что можете владеть званием преданного фаната.

Любите советское кино? Угадайте фильмы по первым кадрам! Давайте окунёмся в чудеса и узнаем, каким мифическим существом вы бы были! А также вспомните легендарного артиста Владимира Высоцкого и разгадайте кроссворд по его песням.

Тест: Перевести эти 8 «фраз» с кошачьего языка тела смогут только заядлые кошатники!
Тест: Перевести эти 8 «фраз» с кошачьего языка тела смогут только заядлые кошатники!
BannerImage
Анна Московко
  • Статьи
  • СССР
  • фильмы
  • Тесты
  • WOW
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar