Тест: «Алло, наверху! Кто там опять мутит воду?» Назовите 8 фильмов с Риной Зелёной по одному кадру

1 апреля 1991 года прозвучала ужасная новость, которая, к сожалению, не была первоапрельским розыгрышем, — ушла из жизни потрясающая актриса Рина Зелёная. Она подарила нам большое разнообразие героинь, которых мы любим до сих пор. Фильмы с её участием разлетелись на цитаты и давно ушли в народ. А сама Рина остаётся любимицей публики. Давайте же вместе вспомним её творчество. И проверим, насколько хорошо вы помните легендарное кино. Угадайте 8 картин с участием Рины Зелёной всего по одному кадру! И докажите, что можете владеть званием преданного фаната.