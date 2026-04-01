Тест: «Алло, наверху! Кто там опять мутит воду?» Назовите 8 фильмов с Риной Зелёной по одному кадру
1 апреля 1991 года не стало Рины Зелёной — актрисы, чьи роли давно разошлись на цитаты. Предлагаем вспомнить её творчество: угадайте 8 фильмов с участием артистки по одному кадру и подтвердите, что по-настоящему любите советское кино.
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1 апреля 1991 года прозвучала ужасная новость, которая, к сожалению, не была первоапрельским розыгрышем, — ушла из жизни потрясающая актриса Рина Зелёная. Она подарила нам большое разнообразие героинь, которых мы любим до сих пор. Фильмы с её участием разлетелись на цитаты и давно ушли в народ. А сама Рина остаётся любимицей публики. Давайте же вместе вспомним её творчество. И проверим, насколько хорошо вы помните легендарное кино. Угадайте 8 картин с участием Рины Зелёной всего по одному кадру! И докажите, что можете владеть званием преданного фаната.
Любите советское кино? Угадайте фильмы по первым кадрам! Давайте окунёмся в чудеса и узнаем, каким мифическим существом вы бы были! А также вспомните легендарного артиста Владимира Высоцкого и разгадайте кроссворд по его песням.