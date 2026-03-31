31 марта, 13:39

В Москве задержали подростка, поджёгшего АЗС по указанию из мессенджера

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ozgur_oral

Сотрудники столичной полиции задержали 14-летнего подростка по подозрению в поджоге автозаправочной станции на северо-западе Москвы. Инцидент произошел на улице Космонавта Волкова. В результате случившегося юный злоумышленник получил ожоги.

Подросток поджёг заправку в Москве. Видео © MAX / Ирина Волк

Фигурант облил топливораздаточную колонку легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг её. После этого он попытался скрыться. Возгорание оперативно ликвидировали, никто из посторонних не пострадал.

По данным официального представителя МВД Ирины Волк, задержать нарушителя удалось в течение четырёх часов после происшествия. Установить его личность помогли оперативники уголовного розыска и сотрудники районного отдела полиции.

Установлено, что противоправные действия юноша совершил под влиянием неизвестного, который связался с ним через мессенджер. Злоумышленник угрожал подростку расправой над членами его семьи, если тот откажется выполнять требования.

В результате поджога сам фигурант получил незначительные ожоги. В настоящий момент правоохранители продолжают устанавливать личность дистанционного куратора, который подтолкнул школьника к преступлению.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
