Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

31 марта, 15:42

Сферум в MAX пробил отметку в 25 млн пользователей и охватил почти все школы страны

Обложка © DALL-E / Life.ru

Число пользователей образовательного пространства «Сферум» в национальном мессенджере MAX достигло 25 миллионов. Об этом сообщили представители сервиса.

По их данным, к платформе подключены практически все образовательные организации страны — школы, колледжи, детские сады и учреждения дополнительного образования.

Отдельно уточняется, что в Сферуме зарегистрированы 100% педагогов по стране — это 2,35 миллиона человек. Число учащихся, использующих сервис, достигло 9,2 миллиона.

Еженедельная аудитория Сферума в MAX сейчас составляет 19,5 миллиона пользователей, а ежедневно сервисами образовательного пространства пользуются 15,5 миллиона человек.

Среди самых популярных функций платформы названы интерактивная доска, награды, сбор файлов, справка в школу и «переменка». Кроме того, пользователи активно читают учебные и познавательные каналы — в образовательной витрине насчитывается более 15,4 миллиона подписчиков.

В десятку регионов-лидеров по использованию Сферума в марте вошли Белгородская, Тамбовская, Липецкая, Новосибирская, Ивановская, Кемеровская и Калужская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ, Мордовия и Чечня.

Вице-президент VK по стратегическим проектам Рустам Хайбуллов напомнил, что Сферуму исполнилось пять лет. По его словам, сервис и дальше будут развивать с опорой на обратную связь от педагогов и учебного сообщества.

Марина Фещенко
