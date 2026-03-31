Муж экс-главы ФБР Ноэм оказался трансвеститом*

Супруг экс-главы Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм, как выяснилось, является трансвеститом*. Информацию об этом опубликовало издание New York Post.

В публикации уточняется, что Брайон Ноэм общался в закрытых онлайн-чатах и делился фотографиями. Издание указывает, что он позировал с искусственной грудью и в женской одежде, а также обсуждал личные предпочтения. При этом он не стал отрицать эти факты после обращения журналистов.

По данным Daily Mail, за более чем год общения он перевёл собеседникам около 25 тысяч долларов. Также отмечается, что в переписке он делал комментарии о своём браке. В пресс-службе Кристи Ноэм заявили, что ситуация стала неожиданной для семьи и попросили уважать их частную жизнь.

Ранее суд в Париже признал виновными десять человек за распространение ложной информации о супруге президента Франции Брижит Макрон. Они публиковали утверждения о том, что жена Эмманюэля Макрона якобы является трансгендером*. Суд квалифицировал эти сведения как недостоверные и назначил фигурантам условные сроки, максимальный составил восемь месяцев лишения свободы. Среди осуждённых оказались представители разных сфер, включая IT и социальные профессии. Заседания проходили без участия самой Брижит Макрон.

