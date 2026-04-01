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Опубликовано 1 апреля, 09:32

Минобороны: ВС РФ завершили освобождение ЛНР

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Подразделения группировки «Запад» полностью взяли под контроль территорию Луганской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что задача выполнена в ходе активных наступательных действий. Теперь административные границы региона полностью очищены от противника.

За минувшие сутки в зоне ответственности этой группировки украинские формирования понесли существенные потери. Уничтожены боевая машина пехоты, бронетранспортер и два бронеавтомобиля «Казак». Кроме того, ликвидирован склад с боеприпасами и шесть артиллерийских орудий.

Общие безвозвратные потери неприятеля на данном направлении составили до 170 человек личного состава. Также в числе трофеев — 16 единиц автомобильной техники.

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Никита Никонов
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