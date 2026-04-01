Посол по особым поручениям Константин Долгов жёстко раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас. Поводом стало её заявление о том, что Россия якобы нападала на африканские страны на протяжении последних 100 лет.

Дипломат в беседе с «Газетой.ru» назвал политика необразованной и глупой женщиной, которая не контролирует поток своего сознания. По его словам, подобный бред не поддаётся осмыслению, и комментировать его бессмысленно. Долгов также подчеркнул, что такие высказывания никак не повлияют на достижение целей России в рамках спецоперации.

«Мы решаем свои задачи вне зависимости от того, какая Каллас, где она там есть, и кто у них вообще находится в Брюсселе. Это мало волнует», — резюмировал он.

Напомним, ранее Кая Каллас ворвалась в 1 Апреля фирменной шуткой о якобы нападении России на 19 стран. Дипломат отметила, что в это число она не включала страны Африки. По словам Каллас, все страны, на которые якобы нападала РФ, никогда не атаковали её сами.