Минобороны отчиталось о 147 сбитых дронах ВСУ за ночь над Россией

Прошедшая ночь стала напряжённой для российской противовоздушной обороны. Силы ПВО отражали массированную атаку украинских беспилотников, которая растянулась на восемь часов – с 23:00 до 07:00 по московскому времени. В результате было уничтожено 147 вражеских дронов.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, беспилотники самолётного типа пытались атаковать цели на огромной территории – от западных границ до Урала и юга страны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 147 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», – уточнили в военном ведомстве.

Атаке подверглись 12 регионов. Под удар попали Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Смоленская, Тульская и Калужская области, Краснодарский край, Республика Крым, а также далекие от линии фронта территории – Башкортостан и Адыгея. Кроме того, дроны сбивали над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Ранее Life.ru писал, что удар по Уфе оказался самым резонансным в сегодняшней ночной атаке. Украинский беспилотник попал прямо в многоквартирный дом на улице Гафури, повредив несколько квартир. Прокуратура Башкирии уже взяла ситуацию на контроль и проверяет соблюдение прав пострадавших жильцов. Глава республики Радий Хабиров сообщил, что на месте работают все экстренные службы, но, к счастью, жертв и пострадавших удалось избежать.