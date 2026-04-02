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Опубликовано 2 апреля, 10:13

«У нас народ голодный»: Ирина Роднина сравнила россиян и американцев

Ирина Роднина назвала россиян «голодными», в отличие от американцев

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Американцы склонны к спокойному проживанию жизни, а россиянам нужны яркие впечатления и достижения. Об этом заявила депутат Госдумы трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи».

«У нас народ голодный. Не в буквальном смысле, а голодный до получения информации, впечатлений, достижений. Мы хотим быть первыми, а у многих американцев этого нет. Там просто идёт нормальное проживание жизни, получение удовольствия», — сказала она.

При этом Роднина отметила, что в заботе о детях и отношении к болезням россияне и американцы очень похожи. Работая с подрастающим поколением, она убедилась, что родители в обеих странах одинаково волнуются за своих детей.

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Россиян стали реже задерживать в США

А ещё американцы умело создают видимость хорошего отношения, когда в реальности дела обстоят совсем по-другому. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него нет никаких иллюзий от «улыбок и обнимашек» с представителями США.

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Владимир Озеров
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