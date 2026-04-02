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Опубликовано 2 апреля, 11:53

Участник «Времени героев» Сысоев пообещал Путину помочь ветеранам СВО на выборах

Герой РФ Анатолий Сысоев. Обложка © Программа «Время Героев»

Герой РФ Анатолий Сысоев. Обложка © Программа «Время Героев»

Герой России, участник программы «Время героев» и член нового состава ЦИК Анатолий Сысоев заверил президента Владимира Путина, что окажет поддержку ветеранам специальной военной операции, которые решат баллотироваться на выборах. Соответствующее обещание прозвучало в ходе встречи главы государства с членами Центральной избирательной комиссии.

Путин отметил, что в Центризбиркоме есть человек с боевым опытом — речь шла о Сысоеве. Президент выразил уверенность, что он найдёт решение, как именно помочь военным, которые пойдут на выборы.

«Так точно», — ответил Сысоев.

Путин просил членов ЦИК ориентировать коллег на местах оказывать ветеранам СВО все необходимое содействие с правильным и своевременным оформлением документов, а также прохождением других предвыборных процедур.

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Ранее российский президент на встрече с новыми членами ЦИК поручил использовать опыт проведения выборов в зоне СВО при организации голосования в Донбассе, Новороссии и приграничных регионах. Особое внимание он посоветовал уделить предстоящим выборам в Госдуму девятого созыва.

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