Четверо мирных жителей ранены при атаках ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области в результате ударов беспилотников по автомобилям пострадали четыре мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Доброе Шебекинского округа дрон атаковал машину, в которой находились двое. У мужчины диагностированы минно-взрывная травма, баротравма и осколочное ранение спины, у женщины — минно-взрывная травма и открытый перелом ноги. Обоим оказывают помощь в Шебекинской ЦРБ.

В селе Погромец Волоконовского округа беспилотник ударил по автомобилю, ранив мужчину. В Волоконовской ЦРБ у него выявили минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения ноги. После обследования в Валуйской ЦРБ пострадавшего отпустили на амбулаторное лечение.

В посёлке Ракитное при сбитии дрона пострадала женщина. Она обратилась в Ракитянскую ЦРБ с ранением руки. После оказания помощи её также отпустили домой. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, их жизням ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате атак украинских дронов пострадали два мирных жителя. В Белгородском округе FPV-дрон атаковал автомобиль на трассе: водитель получил осколочные ранения кисти и плеча и после оказания помощи отказался от госпитализации. В селе Архангельское Шебекинского округа дрон взорвался на дороге рядом с велосипедистом — мужчину с ранениями ног и лица доставили в больницу.