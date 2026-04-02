Российский писатель насмерть сорвался со скалы в Черногории, пытаясь снять закат

В Черногории трагически погиб 35-летний российский писатель, поэт и член Союза писателей Москвы. Он упал с дерева, росшего на краю скалы, и разбился насмерть. Мужчина залез на него, чтобы сделать эффектный снимок заката, пишет SHOT.

Российский писатель сорвался со скалы в Черногории, пытаясь снять закат. Фото © SHOT

Алан отправился на прогулку в окрестностях города Будва в поисках вдохновения. Увидев живописный закат, он забрался на дерево, находившееся прямо на краю обрыва, чтобы сделать красивое фото. Однако не удержался и сорвался вниз. Друзья и знакомые характеризуют погибшего как романтичную натуру — он часто выходил на «фотоохоту», стремясь запечатлеть красивые кадры.

Родные забили тревогу, когда Алан перестал выходить на связь. Поиски продолжались почти неделю. Спустя шесть дней его тело обнаружили под скалой. Падение с высоты оказалось смертельным — писатель получил травмы, несовместимые с жизнью.

Близкие отзываются об Алане как о светлом, добром и очень талантливом человеке. Он свободно владел пятью языками, серьёзно занимался литературой и состоял в Союзе писателей Москвы. Его поэтические работы публиковались в ведущих мировых литературных журналах. В Черногорию он приехал, чтобы навестить родных. В настоящее время друзья и семья погибшего открыли сбор средств на транспортировку тела в Россию. У Алана остались отец и бабушка, которая перенесла два инсульта.

Как сообщалось ранее, в ДТП погиб петербургский рэпер Артём Бровков*, известный под псевдонимом Fuze*. Он был основателем и участником группы Krec. Музыканту было 46 лет. Трагедию подтвердила его супруга.

* Признан Минюстом России иностранным агентом.