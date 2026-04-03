ПВО уничтожила два дрона в небе над Воронежем

Ночь в Воронежской области прошла под звуки сирен и работы ПВО. Губернатор Александр Гусев сообщил об уничтожении двух украинских беспилотников в небе над Воронежем.

«Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата», – написал глава региона в своём телеграм-канале.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Гусев также объявил об отмене непосредственной угрозы атаки БПЛА в самом Воронеже. При этом режим опасности атаки беспилотников сохраняется на всей территории региона – жителей призывают сохранять бдительность.

Ранее Life.ru писал, что этой ночью над Москвой сбили два беспилотника. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении БПЛА, летевших на город. В обоих случаях экстренные службы оперативно работали на местах падения обломков, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.