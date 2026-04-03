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Опубликовано 3 апреля, 00:48

ПВО уничтожила два дрона в небе над Воронежем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cts.Productions

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cts.Productions

Ночь в Воронежской области прошла под звуки сирен и работы ПВО. Губернатор Александр Гусев сообщил об уничтожении двух украинских беспилотников в небе над Воронежем.

«Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата», – написал глава региона в своём телеграм-канале.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Гусев также объявил об отмене непосредственной угрозы атаки БПЛА в самом Воронеже. При этом режим опасности атаки беспилотников сохраняется на всей территории региона – жителей призывают сохранять бдительность.

ПВО отражает атаку дронов над Воронежем
ПВО отражает атаку дронов над Воронежем

Ранее Life.ru писал, что этой ночью над Москвой сбили два беспилотника. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении БПЛА, летевших на город. В обоих случаях экстренные службы оперативно работали на местах падения обломков, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Юния Ларсон
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