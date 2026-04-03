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Опубликовано 3 апреля, 02:38

На подлёте к Москве сбили уже четыре беспилотника

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Число сбитых на подлёте к Москве украинских беспилотников возросло до четырёх, начиная с полуночи 3 апреля. О ликвидации ещё двух БПЛА сообщил мэр Сергей Собянин после пяти часов утра.

«Два беспилотника уничтожены системой ПВО Минобороны», — указал он в своём Telegram-канале.

По данным столичных властей, сейчас на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб. Детали последствий на земле не сообщаются.

Московский аэропорт Внуково и ярославский Туношна временно закрыты
Московский аэропорт Внуково и ярославский Туношна временно закрыты

Тем временем число сбитых над Ленинградской областью беспилотников уже возросло до семи. Там обломки одного из БПЛА упали на территорию промзоны и пробили крышу пустующего здания. Два человека попали в больницу, но их жизни уже ничего не угрожает.

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Лия Мурадьян
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