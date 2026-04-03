На подлёте к Москве сбили уже четыре беспилотника

Число сбитых на подлёте к Москве украинских беспилотников возросло до четырёх, начиная с полуночи 3 апреля. О ликвидации ещё двух БПЛА сообщил мэр Сергей Собянин после пяти часов утра.

«Два беспилотника уничтожены системой ПВО Минобороны», — указал он в своём Telegram-канале.

По данным столичных властей, сейчас на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб. Детали последствий на земле не сообщаются.

Тем временем число сбитых над Ленинградской областью беспилотников уже возросло до семи. Там обломки одного из БПЛА упали на территорию промзоны и пробили крышу пустующего здания. Два человека попали в больницу, но их жизни уже ничего не угрожает.