Вассерман раскрыл, кто может удержать Трампа от войны с Ираном

США могут нанести серьёзный удар по энергетической и военной инфраструктуре Ирана, но союзники Вашингтона способны отговорить президента Дональда Трампа от проведения масштабной операции. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

По словам парламентария, у Америки есть все возможности для разрушения иранской инфраструктуры. Однако последствия такого удара наверняка не понравятся союзным Штатам государствам в регионе.

«Учитывая, что эти союзники довольно серьёзно финансируют многие стороны жизни США, они найдут способы объяснить Вашингтону, что так лучше не поступать», — подчеркнул Вассерман в беседе с АиФ.

Таким образом, именно позиция союзников, по его мнению, может стать решающим сдерживающим фактором.