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Опубликовано 3 апреля, 08:59

Вассерман раскрыл, кто может удержать Трампа от войны с Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DT phots1

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DT phots1

США могут нанести серьёзный удар по энергетической и военной инфраструктуре Ирана, но союзники Вашингтона способны отговорить президента Дональда Трампа от проведения масштабной операции. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

По словам парламентария, у Америки есть все возможности для разрушения иранской инфраструктуры. Однако последствия такого удара наверняка не понравятся союзным Штатам государствам в регионе.

«Учитывая, что эти союзники довольно серьёзно финансируют многие стороны жизни США, они найдут способы объяснить Вашингтону, что так лучше не поступать», — подчеркнул Вассерман в беседе с АиФ.

Таким образом, именно позиция союзников, по его мнению, может стать решающим сдерживающим фактором.

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Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты близки к достижению главных стратегических целей в конфликте с Ираном. СМИ считают, что вскоре Вашингтон начнёт понемногу сворачивать свою военную операцию.

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