Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков обозначил позицию Москвы относительно путей урегулирования украинского кризиса. Он заявил, что наиболее короткий сценарий завершения боевых действий напрямую зависит от решений западных союзников Киева.

Ключевым условием для остановки эскалации является полное прекращение военно-технической помощи украинской стороне. Речь идёт о сворачивании всех поставок вооружений, которые осуществляют Соединённые Штаты, а также их партнёры по Североатлантическому альянсу.

«Мы неоднократно подчёркивали, что кратчайший путь к прекращению этого кризиса, этого конфликта, этой трагической ситуации — свёртывание военно-технических поставок и содействия со стороны США и союзников <...> по НАТО киевскому режиму», — сказал высокопоставленный дипломат беседе с TАСС.

Рябков также отметил, что российская сторона последовательно доводит данную позицию до Вашингтона по всем доступным каналам связи. Однако американская сторона пока не готова принять эти сигналы к действию.

«К сожалению, не приводят к необходимому эффекту», — добавил заместитель министра иностранных дел РФ.

Ещё до недавнего заявления Сергея Рябкова украинские аналитики выступили с неожиданным предупреждением в адрес европейских столиц. По их оценкам, ЕС следует проявлять повышенную осторожность и избегать шагов, которые могут быть расценены Москвой как повод для перехода к открытому военному противостоянию. В центре внимания экспертов — риски неосознанной эскалации. Они полагают, что ряд действий Брюсселя потенциально способен спровоцировать ответную реакцию со стороны России.