Слуцкий попросил Бастрыкина признать Дудя* экстремистом

Лидер ЛДПР и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой признать блогера Юрия Дудя* экстремистом.

Поводом стало интервью Дудя* с лидером РДК** Денисом Капустиным***, в котором, по словам Слуцкого, террорист «с гордостью рассказывает, как убивал русских людей в Брянской области».

«Поддерживаю наших военных. Направил Александру Бастрыкину письмо с просьбой расследовать эту ситуацию и подготовить материалы в суд для признания блогера Юрия Дудя* террористом и экстремистом», — написал Слуцкий в своём Telegram-канале.

Политик подчеркнул, что любые попытки оправдать террор и пролитую кровь должны быть наказаны по всей строгости закона.

Ранее бойцы, участвующие в специальной военной операции, выступили с требованием признать журналиста Юрия Дудя* экстремистом после его интервью с Денисом Капустиным**. Они назвали публикацию «подлым поступком» и выразили недовольство тем, что журналист, покинувший страну, предоставил слово террористу, который с гордостью делился своими преступлениями.

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