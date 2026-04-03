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Опубликовано 3 апреля, 16:10

Слуцкий попросил Бастрыкина признать Дудя* экстремистом

Слуцкий предложил признать Дудя* экстремистом после интервью с главарём РДК***

Обложка © РИА Новости / Александр Вильф

Обложка © РИА Новости / Александр Вильф

Лидер ЛДПР и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой признать блогера Юрия Дудя* экстремистом.

Поводом стало интервью Дудя* с лидером РДК** Денисом Капустиным***, в котором, по словам Слуцкого, террорист «с гордостью рассказывает, как убивал русских людей в Брянской области».

«Поддерживаю наших военных. Направил Александру Бастрыкину письмо с просьбой расследовать эту ситуацию и подготовить материалы в суд для признания блогера Юрия Дудя* террористом и экстремистом», — написал Слуцкий в своём Telegram-канале.

Политик подчеркнул, что любые попытки оправдать террор и пролитую кровь должны быть наказаны по всей строгости закона.

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Ранее бойцы, участвующие в специальной военной операции, выступили с требованием признать журналиста Юрия Дудя* экстремистом после его интервью с Денисом Капустиным**. Они назвали публикацию «подлым поступком» и выразили недовольство тем, что журналист, покинувший страну, предоставил слово террористу, который с гордостью делился своими преступлениями.

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* Признан Минюстом РФ иностранными агентами.

** Включён в перечень экстремистов и террористов.

*** Террористическая организация, запрещённая на территории России.

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Николь Вербер
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