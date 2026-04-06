К майским праздникам изменятся цены на стройматериалы. Как изменится стоимость ремонта

На какие стройматериалы растут цены
Какие стройматериалы не подвержены росту цен

Сезонный рост спроса на стройматериалы усилится к майским праздникам. Какие товары подорожают, а какие подешевеют в этом году?

5 апреля, 21:45
Эксперты рассказали, что будет с ценами на стройматериалы к майским праздникам.

С приближением майских праздников традиционно наблюдается оживление на рынке стройматериалов — это связано с началом активного сезона ремонтов и строительства. Повышенный спрос оказывает влияние на цены, в первую очередь на финишные материалы, а также продукцию из дерева. Об этом рассказал коммерческий директор ГК DARS Дмитрий Софронов.

По его словам, в весенне-летний период такие категории могут дорожать в среднем до 10–15%. Это касается, например, напольных покрытий, отделочных панелей, пиломатериалов и других востребованных позиций.

— С приближением майских праздников, и, по сути, летнего сезона, традиционно усиливается интерес к ремонту — люди выходят на дачи, начинают обновлять квартиры, запускают отложенные проекты. Это создаёт ощущение, что рынок стройматериалов «разогревается» и цены неизбежно пойдут вверх. Но в реальности картина чуть сложнее и гораздо более спокойная, чем принято считать, — рассказал управляющий партнёр ГК «Промплан» Никита Бахчеев.

По его словам, сезонный спрос действительно возможен, особенно в сегменте частного потребления — это ремонты квартир, дачные стройки, небольшие объекты. Однако важно понимать, что этот рост не оказывает существенного влияния на крупный рынок. В сегменте девелопмента, будь то загородные проекты, коттеджные посёлки или коммерческая недвижимость, закупки идут большими объёмами, по оптовым контрактам, с уже зафиксированными условиями и скидками. Эти проекты живут в своей логике, где краткосрочные сезонные колебания практически не играют роли.

Никита Бахчеев считает, что локальные изменения цен возможны, особенно в тех категориях, где есть зависимость от импорта. Здесь ключевым фактором остаётся курс валют: любые колебания могут отражаться на конечной стоимости. Но на текущий момент, с учётом относительно стабильной экономической ситуации, рынок не демонстрирует предпосылок для резких скачков. Это означает, что говорить о каком-то массовом подорожании к майским праздникам не приходится.

— Скорее мы видим умеренные колебания в отдельных позициях и сегментах, чем системный рост. Часть материалов может незначительно подорожать, часть — остаться на прежнем уровне, а где-то возможны даже точечные корректировки вниз в рамках конкуренции между поставщиками. Рынок сейчас выглядит достаточно сбалансированным: нет ни дефицита, ни ажиотажного спроса, который мог бы разогнать цены, — добавил Никита Бахчеев.

Стоимость стройматериалов влияет в том числе и на стоимость новостроек. Спрос в весенне-летний сезон на стройматериалы закономерно возрастает. Закупочная цена материалов имеет значение, так как напрямую влияет на стоимость квартиры. Доля стройматериалов в цене «квадрата» составляет 1–3 процентных пункта. На этот момент обратил внимание председатель правления группы компаний «Паритет девелопмент» Павел Галкин.

Дмитрий Софронов отметил, что базовые строительные материалы, такие как цемент или бетон, как правило, демонстрируют более стабильную динамику и не подвержены резким сезонным колебаниям. В целом к майским праздникам можно ожидать умеренного роста цен на отдельные категории материалов, однако резких скачков рынок не демонстрирует — ситуация остаётся прогнозируемой.

— К майским праздникам повышается спрос на некоторые товарные категории: отделочные и теплоизоляционные материалы, сухие строительные смеси, гипсокартон, крепежи и некоторые позиции для наружных работ. Часть ассортимента остаётся стабильной — это касается многих базовых материалов, которые у поставщиков в запасе. В таких сегментах цены, скорее всего, сохранятся на прежнем уровне. Есть и товары, которые могут подешеветь. Обычно это отдельные позиции с остатками на складах. В таких случаях к праздникам в магазинах можно увидеть скидки и акции, но не устойчивое снижение цен по всему рынку, — отметили в СТД «Петрович».

В целом к маю мы ожидаем не резкий рост, а точечные изменения по категориям. Тем, кто планирует ремонт, лучше не откладывать покупку материалов: в начале сезона шире ассортимент наиболее востребованных позиций, а также есть возможность сэкономить на колебаниях цен.

Нина Важдаева
