Системы ПВО России за четыре часа сбили 40 украинских БПЛА над тремя регионами

С 16:00 до 20:00 российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атаке подверглись три региона. Беспилотники сбивали над территориями Белгородской и Брянской областей, а также над Республикой Крым.

Сегодня днём силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили атаку украинских беспилотников на Нижегородскую область. О жертвах и пострадавших не сообщалось.