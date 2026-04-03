Системы ПВО России за четыре часа сбили 40 украинских БПЛА над тремя регионами
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С 16:00 до 20:00 российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Атаке подверглись три региона. Беспилотники сбивали над территориями Белгородской и Брянской областей, а также над Республикой Крым.
Сегодня днём силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили атаку украинских беспилотников на Нижегородскую область. О жертвах и пострадавших не сообщалось.
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