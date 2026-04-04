ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 апреля, 03:35

ПВО уничтожила ещё один украинский беспилотник над Тульской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arcansel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arcansel

Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожен ещё один украинский беспилотник над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. Пострадавших нет.

В регионе объявлен отбой опасности атаки БПЛА.

Обломки дрона ВСУ упали рядом с жилой многоэтажкой в Тольятти
Обломки дрона ВСУ упали рядом с жилой многоэтажкой в Тольятти

Первый БПЛА был сбит около трёх часов назад. Таким образом над регионом за ночь силами ПВО уничтожены два украинских беспилотника. Предварительная проверка не выявила повреждений зданий или объектов инфраструктуры.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Тульская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar