ПВО уничтожила ещё один украинский беспилотник над Тульской областью

Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожен ещё один украинский беспилотник над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. Пострадавших нет.

В регионе объявлен отбой опасности атаки БПЛА.

Первый БПЛА был сбит около трёх часов назад. Таким образом над регионом за ночь силами ПВО уничтожены два украинских беспилотника. Предварительная проверка не выявила повреждений зданий или объектов инфраструктуры.