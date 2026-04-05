Украинское командование планирует перебросить в район Гонтаровки несколько отрядов военной службы правопорядка. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Цель — поимка дезертиров из состава 113-й, 120-й отдельных бригад теробороны и 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Харьковской области. Кроме того, военные должны помешать побегу харьковских работников ЖКХ, которых вывезли на принудительные работы по оборудованию позиций южнее Заречного.

Однако у самой военной полиции возникли проблемы. Из-за внезапной эпидемии ОРВИ среди личного состава командование не смогло набрать нужное количество человек в установленные сроки. Военнослужащие, по словам собеседника агентства, пытаются избежать командировки в прифронтовую зону.

Ранее министр обороны Украины Михаил Фёдоров приводил шокирующую статистику: число уклонистов от службы достигает 2 миллионов, а самовольно оставивших части — 200 тысяч. Дефицит военного бюджета при этом составляет 300 миллиардов гривен (свыше 6,9 миллиарда долларов).