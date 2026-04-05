5 апреля, 06:03

Овечкин оформил две передачи в победном матче «Вашингтона»

Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals

Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals

Хоккеист Александр Овечкин принял участие в двух голевых атаках в домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало». Игра прошла на льду «Вашингтона» и завершилась убедительной победой хозяев — 6:2. Российский нападающий внёс вклад в успех команды, записав на свой счёт два результативных паса.

В нынешнем сезоне форвард демонстрирует стабильную результативность. После 77 матчей он набрал 61 очко, забросив 31 шайбу и отдав 30 передач. Благодаря последнему выступлению хоккеист поднялся в списке лучших ассистентов в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Он расположился на 49-й строчке.

Овечкин намерен открыть музей в Москве в 2027 году

Ранее Овечкин установил новый ориентир в мировом хоккее по количеству заброшенных шайб на профессиональном уровне с учётом матчей за сборные. Рекордное достижение произошло в матче против «Филадельфии», который его команда выиграла со счётом 6:4.

Милена Скрипальщикова
