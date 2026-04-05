Epic Games зарегистрировала новый товарный знак в России

Американская Epic Games получила регистрацию товарного знака на территории России, что открывает компании новые возможности для работы с продуктами. Это выяснило РИА «Новости», изучив электронную базу Роспатента.

Заявка на бренд Sunflower была подана ещё в декабре 2020 года, а решение о её одобрении принято в апреле текущего года. Теперь под этим названием компания сможет реализовывать в России программное обеспечение, видеоигры и анимационный контент.

Epic Games известна как один из ключевых игроков индустрии. Основанная в 1991 году, она создала ряд популярных проектов, включая Fortnite, Gears of War, Unreal Tournament и Infinity Blade.

Ранее американская корпорация Google подала в России несколько десятков заявок на регистрацию товарных знаков. В реестре Роспатента появились названия и логотипы таких сервисов, как YouTube, YouTube Shorts, YouTube Music, а также Google Meet, Google Workspace, Google Drive, Google Mail, Gmail и Google Cloud.