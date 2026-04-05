США спасли второго члена экипажа сбитого над Ираном истребителя: что известно

США успешно провели операцию по спасению второго члена экипажа сбитого над Ираном F-15E с помощью ЦРУ. Что известно об операции — в материале Life.ru.

3 апреля 2026 года в ходе конфликта с Ираном иранские силы ПВО сбили двухместный истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle ВВС США. Оба члена экипажа — пилот и офицер систем вооружения — успешно катапультировались.

Первого члена экипажа (пилота) американские силы спасли в течение нескольких часов после инцидента. Поиски второго — офицера систем вооружения — продолжались более суток в условиях враждебной территории на юго-западе Ирана, в том числе в провинции Хузестан. Иранские власти также вели поиски, предлагали вознаграждение за информацию об американских лётчиках и заявляли о приоритете их захвата.

Согласно заявлениям высокопоставленных американских чиновников, второй член экипажа был успешно спасён в ночь на 5 апреля в ходе сложной специальной операции с участием сотен бойцов спецназа. Операция включала наземный бой, авиационную поддержку и извлечение из глубокого тыла противника. Оба спасённых военнослужащих живы и получают медицинскую помощь.

Ключевую роль в успехе сыграло ЦРУ: агентство провело операцию по дезинформации, что позволило установить местонахождение второго лётчика, передать данные в реальном времени военным и обеспечить условия для его эвакуации. ЦРУ оперативно проинформировало Пентагон и Белый дом, после чего президент отдал приказ на проведение миссии.

Президент США Дональд Трамп подтвердил спасение второго члена экипажа, назвав операцию одной из самых дерзких поисково-спасательных миссий в истории США. Остальные детали операции остаются частично засекреченными.