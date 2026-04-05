«Нельзя просто выкинуть»: Священник рассказал, что делать с вербой после праздника

Вербное воскресенье, которое в этом году православные христиане отмечают 5 апреля, требует правильного обращения с освящёнными веточками вербы — их нельзя просто выбрасывать, а положено сжечь или закопать в правильном месте. Как освятить вербу и что с ней делать после праздника, рассказал «Вечерней Москве» священник Филипп Ильяшенко.

Священнослужитель напомнил, что второе название торжества — Вход Господень в Иерусалим.

«Торжественный вход Господа Иисуса Христа в Иерусалим был в сопровождении его учеников и других людей, которые громогласно славили Бога, срывали пальмовые ветви, бросали их под ноги Иисусу Христу и держали их в руках», — сказал он.

Поскольку пальмы в России не растут, их традиционно заменили веточками вербы. Их можно вырастить самостоятельно, купить на улице или возле храмов. Священник пояснил, что с ветками приходят в церковь вечером в субботу либо в сам праздничный день, где читается молитва и ветви окропляют святой водой.

После этого верба считается освящённой. Её разрешается поставить в вазу как букет или держать рядом с иконами. Однако священник подчеркнул, что такую веточку уже нельзя выбрасывать в мусор. Их следует отвезти за город в непопираемое место и там сжечь в костре либо закопать в землю.

Ранее в РПЦ пояснили, что обычай ходить на кладбища в Вербное воскресенье возник в советскую эпоху. В те годы христианство подвергалось гонениям, вход в храмы часто был затруднён из-за патрулей, а на погосты коммунисты внимания не обращали. Посещение кладбищ не запрещалось и нередко заменяло верующим недоступные службы — так и закрепилась эта традиция.