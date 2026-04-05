Кто получает больше? Эксперт раскрыл секрет пенсионной разницы между мужчинами и женщинами

Российские мужчины в среднем получают более высокие пенсионные выплаты, чем представительницы прекрасного пола. Основным фактором выступает продолжительность периода трудовой деятельности, которая у сильной половины человечества ощутимо дольше.

По словам профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, мужчины получают более высокую пенсию, чем женщины из-за большого страхового стажа. Статистика показывает, что профессиональный путь среднестатистического россиянина длится около 42 лет, тогда как у дам этот показатель составляет почти 36 лет.

Разница в выслуге лет создает существенный разрыв в накопленных пенсионных коэффициентах. Эксперт в беседе с ТАСС отметил, что даже при абсолютно идентичных окладах итоговое число баллов может различаться на 60–61 единицу.

Напомним, что в 2026 году для выхода на заслуженный отдых мужчинам потребуется достичь 64-летнего возраста, а женщинам — 59 лет. Именно на этот временной отрезок и приходится основной период формирования будущих накоплений.

Для наглядности специалист привел конкретный пример. При ежемесячном заработке в 150 тысяч рублей в 2026 году дама может рассчитывать на выплату около 60 тысяч, тогда как доход представителя сильного пола в аналогичной ситуации составит примерно 67 тысяч рублей.

Ранее Life.ru писал, что пенсионеры получат прибавку за инвалидность. Прибавка напрямую к основному размеру страховой пенсии по старости не начисляется. Пенсионер может получать только один вид страховой пенсии: либо по старости, либо по инвалидности.