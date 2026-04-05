The Atlantic: Действия Трампа на Ближнем Востоке усилили позиции России

Политика президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке могла повлиять на баланс сил в конфликте и сыграть на руку России. Об этом сообщило издание The Atlantic.

Возможное обострение ситуации в регионе стало серьёзным вызовом для европейских союзников США. На фоне затяжного конфликта между Россией и Украиной подобные события, по мнению авторов, способны изменить стратегическую картину. Отмечается, что рост цен на нефть может принести дополнительные доходы Москве, тогда как ресурсы союзников Украины расходуются быстрее. Речь идёт, в частности, о запасах средств противовоздушной обороны.

Авторы также указывают на возможное влияние ближневосточной эскалации на военные поставки и распределение ресурсов. Это может осложнить ситуацию для Киева. Отдельное внимание уделено политическим решениям Вашингтона в сфере энергетики. В материале утверждается, что они могут вызывать разногласия с рядом западных стран.

Ранее Трамп сообщил об успешной операции по спасению второго пилота американского истребителя F-15E, который был сбит над территорией Ирана. Он отметил, что вооружённые силы США провели масштабную поисково-спасательную миссию. По его словам, операция стала одной из самых сложных и смелых в истории страны.